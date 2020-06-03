Матыцин выступил за развитие российских технологий производства формы и инвентаря

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ поддерживает стратегию развития и увеличения заказов российских производителей спортивного оборудования и экипировки. Об этом в среду заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на совещании у президента России Владимира Путина, трансляцию ведет телеканал "Россия-24".

"Мы поддерживаем и считаем актуальной стратегию обеспечения заказов российских производителей спортивного оборудования инвентаря и экипировки. На сегодняшний день министерство спорта обеспечивает на 90% сборные России парадной спортивной экипировкой, которая производится на территории РФ. По некоторым видам спорта мы вынуждены использовать экипировку наших иностранных партнеров в связи с уникальной спецификой, а также требованиями международных спортивных федераций. Безусловно, мы заинтересованы в развитии российских технологий производства спортивного инвентаря и оборудования, считаю, что это надо делать в целях максимально возможного импортозамещения", - сказал Матыцин.

"При этом я считаю очень важным отметить, что достаточно большой объем закупок проводят региональные и муниципальные органы власти, учреждения и корпорации для сборных регионов, трудовых коллективов, учебных заведений, в том числе в рамках развития программ школьного, студенческого и корпоративного спорта. По нашему мнению, было бы целесообразно дать поручение руководителям ориентироваться на отечественных производителей", - добавил министр спорта.