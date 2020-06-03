"Уфа" проведет розыгрыш около 150 билетов на матч РПЛ с "Тамбовом"

"Мы обзваниваем людей, которые имеют абонементы, спрашиваем, могут ли они пойти на матч или нет. Потом мы еще должны получить разрешение местных властей на посещение болельщиками, и надеюсь, что на следующей неделе все будет решено, - сказал Газизов. - У нас вся квота уже распределена, но мы хотим еще 100-150 билетов разыграть, чтобы был интерес к матчу".

"Все болельщики, которые придут на матч, получат бесплатные маски с символикой "Уфы", - сообщил гендиректор. - Будем придерживаться медицинского регламента в отношении всех участников матча, а также зрителей, стюардов. Может, мы какие-то шумовые эффекты сделаем, чтобы была живая картина".

До 10 июня все желающие могут прислать по электронной почте в клуб свою фотографию, чтобы ее распечатали и разместили на баннере перед матчем с "Тамбовом". В акции уже приняли участие, в частности, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, музыкант Юрий Шевчук, бывший игрок "Уфы", сейчас выступающий в английском "Манчестер Сити", Александр Зинченко.

"Баннеры с фотографиями будут растянуты по секторам, и мы хотим, чтобы между секторами были люди. Очень много фотографий детей, болельщиков, мы все это проверяем, отслеживаем, чья это фотография, чтобы не было неприятностей. Очень много изображений детей, а на их присутствие нужно разрешение родителей. Есть вещи, которые связаны с законом, мы их и решаем", - добавил Газизов.