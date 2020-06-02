В РПЛ объяснили, чем вызван интенсивный график игр в оставшейся части сезона

Во вторник был опубликован календарь оставшихся туров сезона чемпионата России по футболу, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 19 июня, а завершится 22 июля.

ТАСС, 2 июня. Текущий сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится 22 июля, а не в начале августа, поскольку командам необходима пауза перед началом следующего чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике, - отмечается в сообщении. - По текущему плану Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России. Если бы текущий сезон завершился 2 августа, то в таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона - его мы планируем начать уже в начале августа".

"Из-за переноса Евро-2020 на следующий год в структуре календаря сезона-2020/21 сократилось количество игровых дней. Тинькофф-РПЛ нужно будет закончить раньше, чем планировалось - в середине мая, чтобы футболисты успели пройти сборы в национальных командах перед турниром. Из-за климатических условий в России невозможно проводить матчи с середины декабря по середину февраля, чтобы компенсировать уменьшение игровых дней. Поэтому необходимо начать следующий сезон как можно раньше", - говорится в сообщении.

После 22 туров первое место в турнирной таблице занимает "Зенит" (50 очков), следом в лидирующей группе располагаются "Локомотив" (41), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36).