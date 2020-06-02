Российская премьер-лига опубликовала календарь оставшейся части сезона-2019/20

ТАСС, 2 июня. Опубликован календарь оставшихся туров сезона-2019/20 чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги. Сезон возобновится 19 июня матчем "Крылья Советов" – "Ахмат". Последний тур состоится 22 июля.
Полное расписание матчей РПЛ и Кубка России:
23 тур
- 19 июня 18:00 "Крылья Советов" – "Ахмат"
- 19 июня 20:00 "Сочи" – "Ростов"
- 20 июня 14:00 "Урал" – "Рубин"
- 20 июня 16:30 "Арсенал" – "Спартак"
- 20 июня 19:00 ЦСКА – "Зенит"
- 21 июня 15:00 "Уфа" – "Тамбов"
- 21 июня 17:30 "Локомотив" – "Оренбург"
- 21 июня 20:00 "Краснодар" – "Динамо"
Четвертьфинал Олимп-Кубка России: 23-25 июня
24 тур
- 26 июня 18:00 "Ахмат" – "Сочи"
- 26 июня 20:30 "Зенит" – "Крылья Советов"
- 27 июня 14:00 "Оренбург" – "Краснодар"
- 27 июня 16:30 "Спартак" – "Уфа"
- 27 июня 17:30 "Рубин" – "Локомотив"
- 27 июня 19:00 "Динамо" – ЦСКА
- 27 июня 20:00 "Ростов" – "Арсенал"
- 28 июня 16:30 "Урал" – "Тамбов"
25 тур
- 30 июня 18:00 "Локомотив" – "Крылья Советов"
- 30 июня 20:30 ЦСКА – "Спартак"
- 1 июля 15:00 "Оренбург" – "Урал"
- 1 июля 15:00 "Уфа" – "Рубин"
- 1 июля 17:30 "Тамбов" – "Зенит"
- 1 июля 17:30 "Арсенал" – "Ахмат"
- 1 июля 20:00 "Ростов" – "Краснодар"
- 1 июля 20:00 "Сочи" – "Динамо"
26 тур
- 4 июля 16:30 "Динамо" – "Арсенал"
- 4 июля 18:30 "Крылья Советов" – "Ростов"
- 4 июля 18:30 "Спартак" – "Тамбов"
- 4 июля 20:30 "Ахмат" – ЦСКА
- 4 июля 20:30 "Локомотив" – "Сочи"
- 5 июля 16:30 "Уфа" – "Урал"
- 5 июля 18:30 "Рубин" – "Оренбург"
- 5 июля 20:30 "Краснодар" – "Зенит"
27 тур
- 7 июля 18:30 "Тамбов" – "Ахмат"
- 7 июля 20:30 "Арсенал" – "Крылья Советов"
- 8 июля 16:00 "Оренбург" – ЦСКА
- 8 июля 18:00 "Зенит" – "Сочи"
- 8 июля 20:30 "Ростов" – "Уфа"
- 8 июля 20:30 "Спартак" – "Локомотив"
- 9 июля 17:00 "Урал" – "Динамо"
- 9 июля 20:30 "Рубин" – "Краснодар"
28 тур
- 11 июля 16:00 "Арсенал" – "Тамбов"
- 11 июля 18:30 "Ахмат" – "Зенит"
- 11 июля 20:30 "Сочи" – "Спартак"
- 12 июля 14:00 "Оренбург" – "Ростов"
- 12 июля16:30 "Локомотив" – "Уфа"
- 12 июля 18:30 "Динамо" – "Крылья Советов"
- 12 июля 18:30 ЦСКА – "Рубин"
- 12 июля 20:30 "Краснодар" – "Урал"
29 тур
- 15 июля 16:00 "Урал" – "Арсенал"
- 15 июля 16:00 "Крылья Советов" – "Краснодар"
- 15 июля 18:00 "Рубин" – "Ростов"
- 15 июля 18:00 "Спартак" – "Ахмат"
- 15 июля 20:30 "Локомотив" – ЦСКА
- 15 июля 20:30 "Зенит" – "Оренбург"
- 16 июля 18:00 "Уфа" – "Динамо"
- 16 июля 20:30 "Тамбов" – "Сочи"
Полуфиналы Олимп-Кубка России: 18-19 июля
30 тур
- 22 июля 19:00 "Ростов" – "Зенит"
- 22 июля 19:00 "Краснодар" – "Ахмат"
- 22 июля 19:00 ЦСКА – "Тамбов"
- 22 июля 19:00 "Динамо" – "Оренбург"
- 22 июля 19:00 "Рубин" – "Спартак"
- 22 июля 19:00 "Крылья Советов" – "Сочи"
- 22 июля 19:00 "Уфа" – "Арсенал"
- 22 июля 19:00 "Урал" – "Локомотив"
Финал Олимп-Кубка России: 25 июля