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Футбол в России

Российская премьер-лига опубликовала календарь оставшейся части сезона-2019/20

Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 2 июня. Опубликован календарь оставшихся туров сезона-2019/20 чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги. Сезон возобновится 19 июня матчем "Крылья Советов" – "Ахмат". Последний тур состоится 22 июля.

Полное расписание матчей РПЛ и Кубка России:

23 тур

  • 19 июня 18:00 "Крылья Советов" – "Ахмат"
  • 19 июня 20:00 "Сочи" – "Ростов"
  • 20 июня 14:00 "Урал" – "Рубин"
  • 20 июня 16:30 "Арсенал" – "Спартак"
  • 20 июня 19:00 ЦСКА – "Зенит"
  • 21 июня 15:00 "Уфа" – "Тамбов"
  • 21 июня 17:30 "Локомотив" – "Оренбург"
  • 21 июня 20:00 "Краснодар" – "Динамо"

Четвертьфинал Олимп-Кубка России: 23-25 июня

24 тур

  • 26 июня 18:00 "Ахмат" – "Сочи"
  • 26 июня 20:30 "Зенит" – "Крылья Советов"
  • 27 июня 14:00 "Оренбург" – "Краснодар"
  • 27 июня 16:30 "Спартак" – "Уфа"
  • 27 июня 17:30 "Рубин" – "Локомотив"
  • 27 июня 19:00 "Динамо" – ЦСКА
  • 27 июня 20:00 "Ростов" – "Арсенал"
  • 28 июня 16:30 "Урал" – "Тамбов"

25 тур

  • 30 июня 18:00 "Локомотив" – "Крылья Советов"
  • 30 июня 20:30 ЦСКА – "Спартак"
  • 1 июля 15:00 "Оренбург" – "Урал"
  • 1 июля 15:00 "Уфа" – "Рубин" 
  • 1 июля 17:30 "Тамбов" – "Зенит"
  • 1 июля 17:30 "Арсенал" – "Ахмат"
  • 1 июля 20:00 "Ростов" – "Краснодар"
  • 1 июля 20:00 "Сочи" – "Динамо"

26 тур

  • 4 июля 16:30 "Динамо" – "Арсенал"
  • 4 июля 18:30 "Крылья Советов" – "Ростов"
  • 4 июля 18:30 "Спартак" – "Тамбов"
  • 4 июля 20:30 "Ахмат" – ЦСКА
  • 4 июля 20:30 "Локомотив" – "Сочи"
  • 5 июля 16:30 "Уфа" – "Урал"
  • 5 июля 18:30 "Рубин" – "Оренбург"
  • 5 июля 20:30 "Краснодар" – "Зенит"

27 тур

  • 7 июля 18:30 "Тамбов" –  "Ахмат"
  • 7 июля 20:30 "Арсенал" – "Крылья Советов"
  • 8 июля 16:00 "Оренбург" – ЦСКА
  • 8 июля 18:00 "Зенит" – "Сочи"
  • 8 июля 20:30 "Ростов" – "Уфа"
  • 8 июля 20:30 "Спартак" – "Локомотив"
  • 9 июля 17:00 "Урал" – "Динамо"
  • 9 июля 20:30 "Рубин" – "Краснодар"

28 тур

  • 11 июля 16:00 "Арсенал" – "Тамбов"
  • 11 июля 18:30 "Ахмат" – "Зенит"
  • 11 июля 20:30 "Сочи" – "Спартак"
  • 12 июля 14:00 "Оренбург" – "Ростов"
  • 12 июля16:30 "Локомотив" – "Уфа"
  • 12 июля 18:30 "Динамо" – "Крылья Советов"
  • 12 июля 18:30 ЦСКА – "Рубин"
  • 12 июля 20:30 "Краснодар" – "Урал"

29 тур

  • 15 июля 16:00 "Урал" – "Арсенал"
  • 15 июля 16:00 "Крылья Советов" – "Краснодар"
  • 15 июля 18:00 "Рубин" – "Ростов"
  • 15 июля 18:00 "Спартак" – "Ахмат"
  • 15 июля 20:30 "Локомотив" – ЦСКА
  • 15 июля 20:30 "Зенит" – "Оренбург"
  • 16 июля 18:00 "Уфа" – "Динамо"
  • 16 июля 20:30 "Тамбов" – "Сочи"

Полуфиналы Олимп-Кубка России: 18-19 июля

30 тур 

  • 22 июля 19:00 "Ростов" – "Зенит"
  • 22 июля 19:00 "Краснодар" – "Ахмат"
  • 22 июля 19:00 ЦСКА – "Тамбов"
  • 22 июля 19:00 "Динамо" – "Оренбург"
  • 22 июля 19:00 "Рубин" – "Спартак"
  • 22 июля 19:00 "Крылья Советов" – "Сочи"
  • 22 июля 19:00 "Уфа" – "Арсенал"
  • 22 июля 19:00 "Урал" – "Локомотив"

Финал Олимп-Кубка России: 25 июля

Теги
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