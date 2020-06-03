Немецкий футбольный союз не будет наказывать игроков, поддержавших протестующих в США

В воскресенье во время матча чемпионата Германии игроки дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими после забитых мячей в ворота "Падерборна" показали майки, на которых была размещена фраза с призывом к справедливому суду по делу об убийстве Флойда. Также свою солидарность с протестующими выразили футболист "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам и игрок "Шальке" Уэстон Маккенни. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА) и DFB игрокам запрещено размещать на форме сообщения политического, религиозного или личного характера.

"Само собой разумеется, что контрольный орган DFB всегда действует в рамках правил ФИФА и DFB, - отметил председатель контрольного органа DFB Антон Нахрайнер. - В данном конкретном случае, однако, это были преднамеренные действия против расизма со стороны игроков, которые таким образом продвигают те ценности, которые DFB стремится поддерживать. Таким образом, никаких действий не будет предпринято ни сейчас, ни в случае новых подобных демонстраций, касающихся борьбы с расизмом".

"Я приветствую дальновидное решение контрольного органа DFB и очень доволен им, - заявил президент DFB Фриц Келлер. - DFB не приемлет любые формы расизма, дискриминации и насилия, а также выступает за терпимость, открытость и разнообразие - это закреплено в уставе DFB. Вот почему мы понимаем и уважаем действия игроков".

Из-за убийства Флойда полицейским Дереком Шовином, произошедшего 25 мая, в некоторых городах США вспыхнули протесты. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу и надавили ему коленом на шею, Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре Флойд умер в больнице. Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая, Шовин был взят под стражу, ему было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.