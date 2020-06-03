Пятая волна тестирования на коронавирус в АПЛ выявила один случай заражения

ТАСС, 3 июня. Пятая волна тестирования на коронавирус выявила один случай заражения в клубах чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Четвертая волна тестирования на коронавирус в АПЛ не выявила новых случаев заражения

Тестирование в период с 1 по 2 июня прошли 1197 человек из числа игроков и персонала клубов. Положительный результат зафиксирован в "Тоттенхэме", клуб не разглашает личность зараженного. Отмечается, что у него заболевание проходит бессимптомно.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.