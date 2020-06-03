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Футбол в Германии

"Айнтрахт" разгромил "Вердер" в гостевом матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0
Филип Костич и Андре Силва EPA-EFE/STUART FRANKLIN
Описание
Филип Костич и Андре Силва
© EPA-EFE/STUART FRANKLIN

ТАСС, 3 июня. Футболисты франкфуртского "Айнтрахта" со счетом 3:0 обыграли "Вердер" в гостевом матче перенесенного 24-го тура чемпионата Германии.

Отличились Андре Силва (61-я минута) и Стефан Ильзанкер (81, 90), забивший первым касанием после выхода на замену.

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Победа в матче позволила "Айнтрахту" подняться на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, в 29 матчах франкфуртский клуб набрал 35 очков. "Вердер" занимает предпоследнюю, 17-ю строчку, имея в активе 25 очков после 29 встреч.

В следующем матче "Айнтрахт" 6 июня на домашнем поле примет "Майнц". "Вердер" днем позднее дома встретится с "Вольфсбургом".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария29214486-2867
2Боруссия Д29186580-3560
3Лейпциг291610374:3158
4Боруссия М29175757-3556
5Байер29175754-3656
6Вольфсбург29119941-3642
7Хоффенхайм291261140-4842
8Фрайбург291081138-4138
9Герта291081143:5038
10Шальке299101034-4637
11Айнтрахт Ф291051449-5335
12Кельн291041546-5634
13Аугсбург29871440-5631
14Унион29941634-5231
15Майнц29841737-6228
16Фортуна29691431-5827
17Вердер29671630-6225
18Падерборн29471832-6119

 

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