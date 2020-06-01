"Лейпциг" победил "Кельн" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 1 июня. Футболисты "Лейпцига" обыграли "Кельн" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей мячи забили Патрик Шик (20-я минута), Кристофер Нкунку (38), Тимо Вернер (50) и 18-летний полузащитник Дани Ольмо (56), впервые отличившийся в чемпионате Германии. У проигравших голы на счету Джона Кордобы (7) и Антони Модеста (55). Автором голевой передачи в эпизоде с забитым мячом Вернера стал голкипер "Лейпцига" Петер Гулачи.
Вернер забил 15-й мяч в гостевых матчах текущего сезона, по этому показателю он занимает первое место в чемпионате Германии. Всего на счету 24-летнего форварда теперь 25 голов в 29 матчах. В списке лучших бомбардиров турнира Вернер уступает только польскому нападающему "Баварии" Роберту Левандовскому (29 голов в 27 играх).
Победа в матче позволила "Лейпцигу" подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, в 29 матчах клуб набрал 58 очков. "Кельн" продлил серию без побед до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и идет на 11-й строчке с 34 очками после 29 встреч.
В следующем матче подопечные Юлиана Нагельсмана 6 июня дома примут занимающий последнее место в турнирной таблице "Падерборн". "Кельн" на следующий день в гостях встретится с "Аугсбургом".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|29
|21
|4
|4
|86-28
|67
|2
|Боруссия Д
|29
|18
|6
|5
|80-35
|60
|3
|Лейпциг
|29
|16
|10
|3
|74:31
|58
|4
|Боруссия М
|29
|17
|5
|7
|57-35
|56
|5
|Байер
|29
|17
|5
|7
|54-36
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|11
|9
|9
|41-36
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|12
|6
|11
|40-48
|42
|8
|Фрайбург
|29
|10
|8
|11
|38-41
|38
|9
|Герта
|29
|10
|8
|11
|43:50
|38
|10
|Шальке
|29
|9
|10
|10
|34-46
|37
|11
|Кельн
|28
|10
|4
|14
|44-52
|34
|12
|Айнтрахт Ф
|28
|9
|5
|14
|46-53
|32
|13
|Аугсбург
|29
|8
|7
|14
|40-56
|31
|14
|Унион
|29
|9
|4
|16
|34-52
|31
|15
|Майнц
|29
|8
|4
|17
|37-62
|28
|16
|Фортуна
|29
|6
|9
|14
|31-58
|27
|17
|Вердер
|28
|6
|7
|15
|30-59
|25
|18
|Падерборн
|29
|4
|7
|18
|32-61
|19