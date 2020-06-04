УЕФА изучает разные варианты завершения сезона Лиги чемпионов, решение пока не принято

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает различные варианты завершения сезона-2019/20 Лиги чемпионов, на данный момент никаких решений не принято. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Сорокин заявил, что не слышал о желании России принять финальный турнир ЛЧ сезона-2019/20

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов вместо Стамбула. В качестве претендентов на проведение соревнований также называются Германия и Португалия.

"Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения возможных решений по календарю и вариантов формата, при которых возможно завершение сезона. В настоящее время рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято", - рассказали в пресс-службе.

Решение о месте и формате проведения оставшейся части турнира должно быть принято на заседании исполкома УЕФА 17 июня. АP сообщило, что в стране, которая получит право проведения финала Лиги чемпионов, также пройдут матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий.