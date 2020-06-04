Тарпищев: отбор на ОИ станет одной из главных проблем для теннисистов РФ после пандемии

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отбор на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году, станет одной из главных трудностей для российских теннисистов по окончании пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Постепенно начинаем возвращаться на корты, и работы непочатый край. Одна из главных проблем - отбор на Олимпийские игры, куда гарантированно попадают топ-75 теннисистов по рейтингу (Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации - прим. ТАСС), - сказал Тарпищев. - Обычно смотрится рейтинг за 12 месяцев, теперь же набор очков будет "спрессован". Непонятно, будут ли сохраняться очки, набранные еще до пандемии в начале года, пока что вопросов и сложностей очень много".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.