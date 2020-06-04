Тарпищев: отбор на ОИ станет одной из главных проблем для теннисистов РФ после пандемии

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отбор на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году, станет одной из главных трудностей для российских теннисистов по окончании пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.
"Постепенно начинаем возвращаться на корты, и работы непочатый край. Одна из главных проблем - отбор на Олимпийские игры, куда гарантированно попадают топ-75 теннисистов по рейтингу (Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации - прим. ТАСС), - сказал Тарпищев. - Обычно смотрится рейтинг за 12 месяцев, теперь же набор очков будет "спрессован". Непонятно, будут ли сохраняться очки, набранные еще до пандемии в начале года, пока что вопросов и сложностей очень много".
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.