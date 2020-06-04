Клубам чемпионата Англии по футболу разрешили делать пять замен в оставшихся играх сезона

ТАСС, 4 июня. Руководство чемпионата Англии по футболу (Английской премьер-лиги) разрешило клубам проводить до пяти замен в оставшихся встречах сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Количество запасных игроков во время матчей увеличится с семи до девяти человек. Мера является временной и будет действовать до окончания текущего сезона.

Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских первенств, которое возобновилось после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В турнире также действует временное разрешение на проведение пяти замен в матче, однако команды могут затратить не более трех подходов на их осуществление.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные.