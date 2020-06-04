ВФЛА может лишить лицензий пять тренеров из-за работы с нарушителями антидопинговых правил

ТАСС, 4 июня. Пять тренеров по легкой атлетике, работавших с более чем одним дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил спортсменом на протяжении двух последних лет, могут быть лишены тренерских лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Выявлено пять тренеров, имеющих более одного дисквалифицированного спортсмена на протяжении последних двух лет. Этим тренерам ВФЛА направит запрос о предоставлении объяснений касательно данной ситуации. На следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у специалистов тренерских лицензий. Тренеры будут приглашены для участия в заседании", - говорится в заявлении пресс-службы.

"В то же время бюро президиума приняло решение рекомендовать президиуму ВФЛА на ближайшем заседании рассмотреть жалобы и пересмотреть ранее принятые решения об отзыве тренерских лицензий у двух тренеров. Решение президиума поставит точку в этом вопросе. После пересмотра решений (рассмотрения жалоб) Всероссийская федерация легкой атлетики уведомит тренеров о решении президиума в письменной форме", - отмечается в заявлении пресс-службы.

В октябре 2019 года у тренеров Сергея Никитина и Вячеслава Головина, которые представляют Мордовию, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.

6 марта президиум ВФЛА принял решение отозвать тренерские лицензии еще у трех специалистов. Санкции были наложены на Алексея Десинова (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Бакулин, Пономарева, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов), Сергея Попова (тренер по выносливости, Пермский край, спортсмены: Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирину Ерохину (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).