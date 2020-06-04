ВФЛА вернет $250 атлетам в нейтральном статусе, ставшим призерами на международных стартах

ТАСС, 4 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение компенсировать взносы в размере $250 за получение нейтрального статуса тем спортсменам, которые сумеют попасть в тройку призеров на международных стартах. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. Также одним из условий получения нейтрального статуса для участия во взрослых стартах является оплата взноса в размере $250.

"Президент ВФЛА Евгений Юрченко после проведенной на днях видеоконференции с комиссией спортсменов ВФЛА вышел с предложением к бюро президиума о необходимости компенсирования спортсменам затрат на взнос для получения нейтрального статуса, назначенного World Athletics. Бюро президиума поддержало инициативу главы федерации. Было принято решение, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных стартах, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса", - говорится в заявлении пресс-службы.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.