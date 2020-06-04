СМИ: "Локомотив" продлил на месяц аренду футболиста Жоау Мариу

ТАСС, 4 июня. Московский "Локомотив" продлил соглашение с итальянским "Интером" об аренде португальского футболиста Жоау Мариу. Об этом сообщает портал Sport Mediaset .

Аренда 27-летнего полузащитника завершится 31 июля, изначально срок договора был рассчитан до конца июня. Мариу лично провел переговоры со спортивным директором "Интера" Пьеро Осилио по вопросу продления соглашения. Отмечается, что зарплата выплачивается российской стороной, а "Локомотив" не рассматривает опцию выкупа игрока.

В сезоне-2019/20 Мариу провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи. Мариу перешел в "Локомотив" в августе 2019 года. Помимо "Интера", полузащитник выступал за английский "Вест Хэм" и португальские "Спортинг" и "Виторию Сетубал". В составе "Спортинга" Мариу стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня, позднее было принято решение о том, что первые игры после паузы состоятся 19 июня. "Локомотив" с 41 очком в активе идет на втором месте в турнирной таблице, в первом туре после возобновления чемпионата команда 21 июня примет "Оренбург".