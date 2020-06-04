Ласицкене считает, что действия федерации порождают вражду между легкоатлетами

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Отказ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) компенсировать взносы за получение нейтрального статуса всем спортсменам приведет к появлению вражды между легкоатлетами. Такое мнение высказала трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в Instagram .

Одним из условий получения нейтрального статуса для участия в международных стартах является оплата взноса в размере $250 в World Athletics. Президиум ВФЛА в четверг постановил, что расходы будут возмещены только тем спортсменам, которые займут призовые места.

"Подобные разделения на "достойных" и "недостойных" спортсменов - это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором "избранных". Еще раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в 5 миллионов долларов возникли "благодаря" федерации", - написала Ласицкене.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

Ласицкене последовательно выступает с жесткой критикой действий предыдущего и нынешнего руководства ВФЛА. Ранее она отказалась от участия в выборах в комиссию спортсменов федерации. Причиной послужило принятие нового положения о комиссии без каких-либо консультаций со спортсменами. Ранее несколько атлетов при участии Ласицкене организовали собственную комиссию спортсменов.