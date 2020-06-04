"Милан" и "Ювентус" проведут полуфинальный матч Кубка Италии по футболу 12 июня

ТАСС, 4 июня. Полуфинальный матч Кубка Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Миланом", перенесенный по причине пандемии коронавируса, пройдет 12 июня. Об этом сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора на своей странице в Facebook .

Другая полуфинальная встреча между "Наполи" и "Интером" состоится 13 июня. В обновленном календаре оставшейся части сезона кубковые матчи были запланированы на 13 и 14 июня, однако по просьбе руководства чемпионата Италии были перенесены на 12 и 13 июня. Это решение позволит увеличить время восстановления для футболистов перед финальным матчем, который состоится 17 июня. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

Изначально встреча должна была пройти 4 марта, но была перенесена из-за пандемии на неопределенный срок. Первый матч, который состоялся 14 февраля в Милане, завершился ничейным результатом (1:1). "Милан" пять раз выигрывал Кубок Италии, "Ювентус" 13 раз завоевывал трофей, что является рекордом турнира.

В другом противостоянии "Наполи" победил в первом матче в гостях "Интер" со счетом 1:0.

В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Испании - 11 июня, французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) планируется возобновить 19 июня.