{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер ФК "Спартак" Тедеско провел первую тренировку после карантина

Немецкий специалист находился на карантине после возвращения из Европы
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 июня. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско отбыл карантин и провел первую командную тренировку после перерыва. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

На эту тему
Федун опроверг информацию о переговорах по возвращению Глушакова в ФК "Спартак"

Немецкий специалист и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки находились на карантине две недели после возвращения из Европы.

Ранее в четверг также вернувшиеся в Россию легионеры клуба француз Самуэль Жиго, чех Алекс Крал, нидерландец Гус Тил и швед Джордан Ларссон провели тренировку в спортивном зале. Позднее они участвовали в занятиях в общей группе. На данный момент на самоизоляции находится только полузащитник Зелимхан Бакаев, чей тест на коронавирус 23 мая дал положительный результат.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате красно-белые проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня.

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
НБА
СМИ: руководство НБА утвердило формат из 22 команд для возобновления сезона
В список попадут команды, находящиеся в зоне плей-офф, и клубы, которые отстают от нее не более чем на шесть побед
Читать полностью