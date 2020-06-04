Тренер ФК "Спартак" Тедеско провел первую тренировку после карантина

ТАСС, 4 июня. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско отбыл карантин и провел первую командную тренировку после перерыва. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Немецкий специалист и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки находились на карантине две недели после возвращения из Европы.

Ранее в четверг также вернувшиеся в Россию легионеры клуба француз Самуэль Жиго, чех Алекс Крал, нидерландец Гус Тил и швед Джордан Ларссон провели тренировку в спортивном зале. Позднее они участвовали в занятиях в общей группе. На данный момент на самоизоляции находится только полузащитник Зелимхан Бакаев, чей тест на коронавирус 23 мая дал положительный результат.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате красно-белые проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня.