Федеральная спортбаза "Ока" в Тульской области возобновит работу с 7 июня

ТУЛА, 4 июня. /ТАСС/. Республиканская учебно-тренировочная база (РУТБ) "Ока" в городе Алексине Тульской области возобновит работу после введенных в регионе ограничений из-за пандемии коронавируса с 7 июня. В течение июня тренировки проведут более 80 спортсменов сборных команд России, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тульской области.

"Комиссия в составе представителей регионального управления Роспотребнадзора и областного комитета по спорту провела проверку РУТБ "Ока" и объявила ее готовой к работе. Начиная с 7 июня база начнет принимать олимпийцев и паралимпийцев для подготовки к соревнованиям. Ожидается, что в течение июня здесь проведут тренировки более 80 спортсменов сборных команд России по конькобежному спорту, пауэрлифтингу и стрельбе из лука", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, на базе сформирован четырехмесячный запас моющих и дезинфицирующих средств, закуплены средства индивидуальной защиты для ее работников, спортсменов и сопровождающего персонала. "Все, кто будет находиться на территории тренировочной базы, пройдут тестирование на коронавирус. Для каждого спортсмена и тренера предусмотрено размещение в отдельном номере", - отметили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса введен в Тульской области 16 марта. Правительство Тульской области с 1 июня отменило ряд ограничений, в том числе требование по оформлению цифровых пропусков для пересечения границы региона и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих. Основная часть ограничений продолжает действовать до 15 июня.

РУТБ "Ока" расположена в 150 км к югу от Москвы, является первым в России специализированным центром для подготовки спортсменов паралимпийцев. Там проводятся чемпионаты и первенства России, Европы и мира по различным видам спорта. Спорткомплекс может принять свыше 300 спортсменов, для которых действует реабилитационный центр, ледовый дворец, спортивные и тренажерные залы, поле для хоккея на траве и футбола, бассейн, стрельбище.