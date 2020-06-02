{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матыцин: более 1000 спортсменов возобновят в июне подготовку на федеральных базах

800 из них представляют летние виды спорта
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Подготовку на федеральных базах в июне возобновят более 1000 спортсменов. Об этом журналистам во вторник сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Работа по возобновлению тренировочного процесса началась 25 мая. Первыми к работе вернулись базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" (Подмосковье).

"Открыты федеральные спортивные базы в Новогорске и "Озеро Круглое". В июне планируем открытие еще четырех баз. Общее количество участников сборов составит более 1000 человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев", - сказал Матыцин.

"Внимание уделено и работе региональных баз, они начинают работу уже в 10 субъектах страны, - добавил министр. - Мы входим в привычный ритм жизни. Это важно не только для спортивного сообщества, но и для всех жителей нашей страны".

Теги
Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
Матыцин: День физкультурника должен стать первым массовым мероприятием после пандемии
Праздник отмечается 8 августа
Читать полностью