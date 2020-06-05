Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею

ТАСС, 5 июня. Валерий Брагин стал новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В тренерский штаб национальной команды вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист).

Ранее Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Вместе со своими подопечными 64-летний специалист стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды - бронзовые.

Пост главного тренера молодежной сборной России занял Игорь Ларионов. С ноября 2019 года 59-летний специалист занимал должность помощника главного тренера, вместе с ним молодежная команда завоевала серебряные медали чемпионата мира - 2020.

В тренерский штаб вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов, Николай Хабибулин (тренер вратарей), Филипп Арзамазов (тренер по физической подготовке), Владимир Попов (тренер-методист).

Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР. Он восемь раз выигрывал чемпионат СССР в составе московского ЦСКА и трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта". В Национальной хоккейной лиге игрок провел 1071 матч, в котором набрал 741 очко (199 шайб + 542 передачи). Профессиональную карьеру Ларионов завершил в 2004 году.