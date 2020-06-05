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Сборные по хоккею

Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею

На этом посту он сменил Валерия Брагина
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Игорь Ларионов стал главным тренером молодежной сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Ларионов сменил на посту главного тренера молодежной сборной Валерия Брагина, возглавившего национальную команду. С ноября 2019 года Ларионов занимал должность помощника главного тренера, вместе с ним молодежная команда завоевала серебряные медали чемпионата мира - 2020.

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"Для меня это назначение - большая честь, - сказал 59-летний Ларионов. - Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную - очень сложная. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной, вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом молодежном чемпионате мира, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене".

В тренерский штаб вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов, Николай Хабибулин (тренер вратарей), Филипп Арзамазов (тренер по физической подготовке), Владимир Попов (тренер-методист).

Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР. Он восемь раз выигрывал чемпионат СССР в составе московского ЦСКА и трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта". В Национальной хоккейной лиге игрок провел 1071 матч, в котором набрал 741 очко (199 шайб + 542 передачи). Профессиональную карьеру Ларионов завершил в 2004 году.

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