Третьяк: Брагин пользуется огромным уважением у хоккеистов сборной России

"Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодежной сборной, которую возглавлял восемь лет и завоевал семь медалей (золото, четыре серебра и две бронзы). Через его руки прошло все поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звездами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков", - отметил Третьяк.

Новым главным тренером молодежной сборной России стал Игорь Ларионов, работавший в качестве ассистента Брагина. "Точно так же не нуждается в представлении Игорь Ларионов. Многоуровневые знания о хоккее, в том числе о современном молодежном, безусловно, помогут ему. Ларионов получил отличный опыт на прошедшем молодежном чемпионате мира, где наша сборная играла в атакующий хоккей и доминировала на турнире, остановившись в полушаге от золота",- сказал Третьяк.

Главным тренером олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) остался Олег Браташ, юниорскую команду (игроки не старше 18 лет) возглавил Альберт Лещев, а сборную для игроков не старше 17 лет - Владимир Потапов. "В сборных командах России давно сложилась единая система подготовки, основанная на преемственности игровых и тренерских кадров, профессиональном подходе работы с каждой командой. Во всех сборных схожие условия по тренировочному процессу - общая игровая модель, корректирующаяся только с учетом возраста игроков. Отметим, что все тренеры работают в сборных командах по единой игровой системе, хорошо знают необходимые требования для достижения побед на международном уровне", - подчеркнул первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Ранее Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Вместе со своими подопечными он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды - бронзовые. Ларионов был помощником Брагина в молодежной сборной с 2019 года.