Левитин: Россия должна увязать график внутренних спортивных соревнований с международным

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. России необходимо синхронизировать график внутренних спортивных соревнований с международным после выхода из пандемии. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.
"Естественно, спортивный график должен быть увязан с международным, - сказал Левитин. - Ряд соревнований будут выходить на международный уровень, важно быть в контакте [с международными федерациями]".
"Хотел бы сказать, что спорт выходит из жестких ограничений, которые были наложены проблемами с карантином, - продолжил помощник президента РФ. - И 22 мая глава государства поручил правительству и руководителям регионов, где есть базы, создать все условия для их функционирования и подготовки команд".
Руководителем рабочей группы по выходу из ограничений по проведению соревнований в регионах является губернатор Приморского края Олег Кожемяко. "Необходимо, чтобы он также собрал всю статистику по регионам, и где необходимо помочь - дал свои предложения", - отметил Левитин.