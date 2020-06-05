Левитин: Россия должна увязать график внутренних спортивных соревнований с международным

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. России необходимо синхронизировать график внутренних спортивных соревнований с международным после выхода из пандемии. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Естественно, спортивный график должен быть увязан с международным, - сказал Левитин. - Ряд соревнований будут выходить на международный уровень, важно быть в контакте [с международными федерациями]".