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Левитин: Россия должна увязать график внутренних спортивных соревнований с международным

Помощник президента РФ отметил, что важно быть в контакте с международными спортивными федерациями
Помощник президента РФ Игорь Левитин Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. России необходимо синхронизировать график внутренних спортивных соревнований с международным после выхода из пандемии. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Естественно, спортивный график должен быть увязан с международным, - сказал Левитин. - Ряд соревнований будут выходить на международный уровень, важно быть в контакте [с международными федерациями]".

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"Хотел бы сказать, что спорт выходит из жестких ограничений, которые были наложены проблемами с карантином, - продолжил помощник президента РФ. - И 22 мая глава государства поручил правительству и руководителям регионов, где есть базы, создать все условия для их функционирования и подготовки команд".

Руководителем рабочей группы по выходу из ограничений по проведению соревнований в регионах является губернатор Приморского края Олег Кожемяко. "Необходимо, чтобы он также собрал всю статистику по регионам, и где необходимо помочь - дал свои предложения", - отметил Левитин.

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