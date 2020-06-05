Матыцин: более 1000 атлетов из 20 видов спорта полноценно готовятся к сезону

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Тренировочный процесс был восстановлен по 20 видам спорта для более чем 1000 российских атлетов. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое". В июне планируется открытие еще четырех баз для национальных команд. Региональные базы начали работать уже в 10 субъектах страны.

"Тренировочный процесс был восстановлен по 20 видам спорта для более чем 1000 членов сборных команд, - сказал Матыцин. - Эта работа организована во взаимодействии с Олимпийским комитетом России, федерациями, Роспотребнадзором, Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Были утверждены специальные рекомендации по организации деятельности наших учебно-тренировочных баз. Хочу выразить особую благодарность нашим коллегам из названных организаций, а также руководству и персоналу баз за проделанную работу".

"Благодаря качественной спортивной подготовке и медицинскому сопровождению в 2019 году спортсмены нашей страны на чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта завоевали 136 и 110 медалей разного достоинства соответственно, 124 лицензии на Олимпийские игры в Токио. В 2020 году необходимо продолжить подготовку к главному спортивному событию четырехлетия и добиться максимально возможного количества лицензий и квот", - добавил министр спорта РФ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.