Дюков: опыт возобновления футбольных матчей востребован другими федерациями

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Опыт возобновления матчей чемпионата России по футболу после паузы, вызванной пандемией коронавируса, поможет другим спортивным федерациям страны. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.
"Что касается регламента, он будет адаптироваться с учетом выхода новых требований и правил со стороны Роспотребнадзора, - сказал Дюков. - Появляются новые средства индивидуальной защиты, технические новшества будут применяться, мы готовы делиться этим регламентом с другими видами спорта, соответствующие просьбы мы уже получили".