Дюков: опыт возобновления футбольных матчей востребован другими федерациями

Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

В CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний по делу о санкциях WADA к российскому спорту

Слушание отложено из-за обстоятельств пандемии коронавируса и ограничений на въезд, действующих в настоящее время в Швейцарии для лиц, не являющихся гражданами ЕС

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