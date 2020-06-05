Международная федерация гандбола не получала от WADA данных по базе LIMS

WADA 30 апреля сообщило о завершении проверки данных 298 российских спортсменов из базы данных московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований. В том числе информация по 145 атлетам, с чьими данными, как утверждает WADA, проводились манипуляции.

В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд, слушания состоятся 2-5 ноября.