Матыцин: создание онлайн-платформы при Минспорте способствует финансированию соревнований

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Создание онлайн-платформы "Бюро спортивных инвестиций" под эгидой Минспорта РФ является одним из механизмов привлечения внебюджетного финансирования спортивных событий и федераций. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин во время заседания коллегии ведомства.

В настоящее время все всероссийские спортивные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.