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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин: создание онлайн-платформы при Минспорте способствует финансированию соревнований

В настоящее время все всероссийские спортивные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Создание онлайн-платформы "Бюро спортивных инвестиций" под эгидой Минспорта РФ является одним из механизмов привлечения внебюджетного финансирования спортивных событий и федераций. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин во время заседания коллегии ведомства.

В настоящее время все всероссийские спортивные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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"Современные условия ставят перед нами задачи по формированию действенных рыночных механизмов привлечения внебюджетного финансирования спортивных событий, федераций, клубов и спортивной отрасли в целом. Одним из механизмов эффективного решения данной задачи может стать создание "Бюро спортивных инвестиций" - единой коммуникационной платформы для различных спортивных организаций, национальных федераций, маркетинговых агентств, телекомпаний, медиа и бизнес-структур, ведущих партнерскую и спонсорскую деятельность. Реализация данной концепции осуществляется под эгидой Минспорта", - сказал Матыцин.

По словам заместителя директора фонда "Росконгресс" Георгия Брюсова, одним из планируемых целевых показателей Стратегии по развитию физической культуры и спорта до 2030 года является объем привлеченных в отрасль инвестиций. "Реализация "Бюро спортивных инвестиций" позволит сформировать современный рынок спортивных прав и рекламных возможностей, сделать рыночными и транспарентными взаимоотношения спорта, медиа и бизнеса, реализовать растущий коммерческий потенциал отрасли, а также снизить долю бюджетных затрат при организации и проведении значимых спортивных и зрелищных событий", - отметил Брюсов.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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