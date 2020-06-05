Быков: Брагин давно был готов возглавить сборную России по хоккею

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Уровень Валерия Брагина уже давно позволял ему занять пост главного тренера сборной России по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков.
В пятницу 64-летний Брагин стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. В 2011 году команда под его руководством выиграла чемпионат мира, также в активе подопечных Брагина четыре серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.
"Валерий Николаевич по своему уровню уже давно готов к тому, чтобы покорять следующие вершины, - сказал Быков. - Назначение его главным тренером национальный сборной мне кажется логичным. Уже не одно поколение молодых игроков прошло через его руки с хорошими результатами. Сейчас он уже будет вести тех ребят, с которыми он работал, к победам уже в национальной команде".
"У него уже был опыт на клубном уровне, мы в свое время его приглашали в штаб первой команды. У него достаточно опыта, чтобы быть тренером главной команды. Хочется пожелать успехов Валерию Николаевичу. Будем болеть и переживать за наших ребят", - добавил собеседник агентства.
В тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист).