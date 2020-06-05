Быков: Брагин давно был готов возглавить сборную России по хоккею

В пятницу 64-летний Брагин стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. В 2011 году команда под его руководством выиграла чемпионат мира, также в активе подопечных Брагина четыре серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Уровень Валерия Брагина уже давно позволял ему занять пост главного тренера сборной России по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков.

"Валерий Николаевич по своему уровню уже давно готов к тому, чтобы покорять следующие вершины, - сказал Быков. - Назначение его главным тренером национальный сборной мне кажется логичным. Уже не одно поколение молодых игроков прошло через его руки с хорошими результатами. Сейчас он уже будет вести тех ребят, с которыми он работал, к победам уже в национальной команде".

"У него уже был опыт на клубном уровне, мы в свое время его приглашали в штаб первой команды. У него достаточно опыта, чтобы быть тренером главной команды. Хочется пожелать успехов Валерию Николаевичу. Будем болеть и переживать за наших ребят", - добавил собеседник агентства.

В тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист).