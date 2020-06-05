Морозов надеется, что с Ларионовым в молодежной сборной сохранится доверие игрокам МХЛ

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов надеется, что при новом главном тренере молодежной сборной России Игоре Ларионове будет сохраняться доверие к игрокам из системы клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и КХЛ. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ларионов ранее входил в тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Валерия Брагина, который в пятницу был назначен главным тренером национальной сборной.

"Игорь Ларионов не нуждается в дополнительном представлении. Надеемся, что при нем в молодежной сборной будут также доверять ребятам, которые выступают в системе клубов МХЛ и КХЛ", - сказал Морозов.

При Брагине и Ларионове сборная России на молодежном чемпионате мира 2020 года завоевала серебряные медали.