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Третьяк: Кудашов не до конца выполнил свою работу на посту главного тренера сборной РФ

В пятницу пост наставника главного тренера национальной команды занял Валерий Брагин

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов проделал отличную работу, но не смог до конца выполнить поставленные перед ним задачи. Такое мнение на пресс-конференции в пятницу высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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В пятницу Валерий Брагин стал новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Кудашова. Брагин также возглавил вместо Кудашова петербургский СКА.

"Главной задачей на чемпионате мира прошлого года при таком составе было первое место, но, к сожалению, заняли только третье. СКА тоже ставил задачу занять первое место, но этого не произошло, - отметил Третьяк. - Кудашовым была проведена отличная работа, но она не была выполнена до конца, поэтому ФХР приняла такое решение [о смене тренера]".

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