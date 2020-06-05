Тренеры сборной РФ по хоккею определятся с составом к ЧМ после первых двух этапов Евротура

Первый этап Евротура запланирован в августе в Чехии. Чемпионат мира пройдет в Минске и Риге в мае следующего года.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею будет определяться с составом команды к чемпионату мира на первых двух этапах Евротура. Об этом журналистам рассказал новый главный тренер команды Валерий Брагин.

"Наверняка игроков из Национальной хоккейной лиги на чемпионате мира не будет, поэтому предстоит очень серьезная работа. Я думаю, что на первом и втором этапах Евротура мы будем определяться с составом, а уже на последних двух будем наигрывать состав, который будет готовиться к чемпионату мира. Для того, чтобы хорошо подготовить команду, нужно два-три турнира пройти с составом, понять все нюансы и наиграть сочетания", - сказал Брагин.

"По работе в молодежке все знают, что у меня в сборной играли только лучшие хоккеисты, не имеет значения, в каком клубе игрок выступает. Если он устраивает тренерский штаб сборной и приносит пользу команде. Все будет объективно - сильнейшие на данный момент игроки будут играть в сборной", - отметил он.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что одним из скаутов сборной России за океаном будет двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. "Трудно сказать по поводу присутствия НХЛ на Олимпиаде: на сегодняшний момент до коронавируса были подвижки, игроки НХЛ хотели ехать. Но сейчас очень трудно сказать, никто ничего не знает. Международная федерация хоккея все делает, чтобы лучшие игроки смогли подключиться к чемпионату мира, и я думаю, что в Белоруссии и Латвии мы все-таки увидим игроков НХЛ", - отметил Третьяк.