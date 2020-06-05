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Массовый спорт

Форум "Россия - спортивная держава" в 2020 году пройдет в Екатеринбурге

Министр спорта поблагодарил губернатора за подготовку к мероприятию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Екатеринбург в 2020 году примет форум "Россия - спортивная держава". Министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании коллегии Министерства спорта РФ поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за организацию подготовки к форуму, сообщил департамент информационной политики региона.

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"В 2020 году мы продолжим подготовку к знаковым международным событиям. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и всех его коллег за активное эффективное взаимодействие по подготовке к крупнейшему спортивному проекту 2023 года - Всемирной Универсиаде, а также форуму "Россия - спортивная держава" в 2020 году и международному конвенту "Спорт-Аккорд" в 2021 году", - цитируют в департаменте Олега Матыцина.

Форум был учрежден в 2009 году указом президента РФ, впервые он был проведен в Казани. В 2019 году в Нижнем Новгороде собрались более 3 тыс. человек - спортсмены, функционеры, тренеры, представители бизнеса, руководители спортивных федераций, регионов.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияМатыцин, Олег Васильевич
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