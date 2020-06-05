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Влияние коронавируса на спорт

Четыре футболиста "Рубина" перенесли заражение коронавирусом

У всех игроков заболевание прошло бессимптомно
Иван Коновалов Егор Алеев/ТАСС
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Иван Коновалов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Четыре игрока футбольного клуба "Рубин" перенесли заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

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По итогам тестирования на антитела они были обнаружены у футболистов "Рубина" Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Отмечается, что все игроки перенесли заболевание бессимптомно.

В данный момент клубы РПЛ проводят повторное обследование игроков на наличие коронавируса. Ранее случаи инфицирования были подтверждены у защитника московского "Динамо" Романа Евгеньева, полузащитника столичного "Спартака" Зелимхана Бакаева, защитников казанского "Рубина" Константина Плиева и Николая Пояркова, пяти игроков московского "Локомотива", среди которых ставший первым зараженным в РПЛ нападающий Джефферсон Фарфан. Кроме того, нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, а также полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек и нападающий Андреа Чуканов, выступающие за "Оренбург", нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк уже выздоровели после заражения коронавирусом.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России, первый матч пройдет 19 июня.

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Влияние коронавируса на спорт
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