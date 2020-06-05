Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве перенесен на весну 2021 года

ТАСС, 5 июня. Европейская конфедерация бадминтона приняла решение перенести чемпионат Европы в Киеве на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2020 года перенесен в Баку

Изначально турнир должен был состояться 21-26 апреля 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы пройдет с 27 апреля по 2 мая следующего года.

"Федерация бадминтона Украины усердно готовилась успешно принять соревнования, поэтому я благодарен президенту федерации Алексею Днипрову и его команде за желание провести турнир в 2021 году", - заявил президент Европейской конфедерации бадминтона Петер Тарцала.

Турнир будет отборочным к Олимпийским играм в Токио, период отборочных соревнований к Играм завершается 2 мая. Олимпиада была также перенесена на 2021 год и состоится с 23 июля по 8 августа.

На Украине зафиксировано более 26 тыс. случаев заражения коронавирусом, 770 человек умерли.