Команде, заявившей на матч РПЛ меньше 16 футболистов, может быть засчитано поражение

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Команде, которая заявит на матч Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) меньше 16 футболистов в оставшейся части чемпионата, может быть засчитано техническое поражение. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Болельщиков гостевых команд не будут допускать на матчи РПЛ

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Общее собрание клубов РПЛ прошло в пятницу в режиме видеоконференции.

"Обсудили сегодня возобновление тренировочного процесса. И самое главное - возобновление чемпионата и требования Роспотребнадзора. Много обсуждали товарищеские игры, подвели итоги молодежного первенства", - сказал Худяков.

"Допускается 16 человек в заявке, если меньше - команда снимается, и будет засчитано техническое поражение. Это обсуждается, теперь это требует утверждения", - добавил спортивный директор "Тамбова".

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня. Чемпионат России должен завершиться 22 июля.

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В 23-м туре "Тамбов" 21 июня сыграет на выезде с "Уфой".