Болельщиков гостевых команд не будут допускать на матчи РПЛ

ТАСС, 5 июня. Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) приняли регламент возобновления тренировок и проведения матчей. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги по видеосвязи. В регламент вошли вопросы о порядке тестирования игроков и персонала клубов, правила допуска сотрудников клуба, болельщиков, представителей СМИ и вещателей на стадион.

Болельщики смогут посещать матчи при разрешении региональных властей, болельщики гостевых команд на игры допускаться не будут.

Журналисты получат доступ на матчи при условии соблюдения норм безопасности. Послематчевые пресс-конференции будут проходить по видеосвязи.

Во вторник был опубликован календарь оставшихся туров сезона чемпионата России по футболу, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 19 июня, а завершится 22 июля. Заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен. После 22 туров первое место в турнирной таблице занимает "Зенит" (50 очков), следом в лидирующей группе располагаются "Локомотив" (41), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36).