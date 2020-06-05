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Футбол в Италии

Федерация футбола Италии разрешила клубам проводить по пять замен в матче до конца сезона

Решение распространяется на все национальные соревнования

ТАСС, 5 июня. Федерация футбола Италии приняла решение разрешить клубам проводить по пять замен в матче. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

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Решение распространяется на все национальные соревнования до конца сезона. Замены должны быть проведены в ходе трех отрезков, что позволяет сэкономить время при проведении пяти изменений в составе. Если соперники проводят замены одновременно, это будет считаться перерывом в матче, потраченным обеими командами.

Помимо Италии правило пяти замен среди ведущих европейских чемпионатов было одобрено в Англии и Германии. Чемпионат Германии был возобновлен 16 мая, в Англии сезон будет возобновлен 17 июня.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). Ранее клубы возобновили командные тренировки.

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