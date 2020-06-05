Эксперты вскрыли допинг-пробу Б боксера Беспутина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Эксперты вскрыли для анализа допинг-пробу Б чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Удар по репутации. Непобедимый чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. Вскрытие пробы Б должно было состояться 17 марта.

"Вскрыта проба Б 27 мая. Результат будет на следующей неделе", - сказал Климас.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.