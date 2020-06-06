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Рапопорт: форум "Россия - спортивная держава" - 2020 поможет организовать "Спорт-Аккорд"

Министр физической культуры и спорта Свердловской области отметил, что на саммит "Спорт-Аккорд" в 2021 году приедут все ведущие мировые спортивные организации

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт проведения форума "Россия - спортивная держава" в Екатеринбурге поможет при организации спортивно-делового саммита "Спорт-Аккорд" в 2021 году. Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в конце сентября - начале октября этого года.

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"Есть письмо от помощника президента РФ в адрес губернатора Свердловской области, в котором предлагается рассмотреть проведение форума. Но это появилось не неожиданно - мы работаем в тесной коммуникации с Министерством спорта РФ. Я предполагаю, что здесь состоится и Совет по спорту при президенте. Есть поручение губернатора, связанное с тем, чтобы приурочить к этому мероприятию и хорошее красивое спортивное событие, о чем я скажу позднее", - сказал Рапопорт.

"Говоря об этом форуме, мы также рассматриваем его как отработку некоторых элементов технологии гостеприимства следующего года, в котором мы проведем саммит "Спорт-Аккорд". На него в Екатеринбург приедут все ведущие мировые спортивные организации", - добавил он.

Предыдущий форум "Россия - спортивная держава" прошел в прошлом году в Нижнем Новгороде.

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