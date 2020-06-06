Директор "Матч ТВ": вопрос показа матчей РПЛ на других каналах не обсуждался

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вопрос трансляции игр оставшейся части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу на других телеканалах не обсуждался. Об этом ТАСС сообщил креативный директор канала "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.

Во вторник РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона чемпионата страны по футболу, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 19 июня, а завершится 22 июля. Заполняемость трибун не должна будет превышать 10% от вместимости арен. Ранее сообщалось, что из-за ограничений на присутствие болельщиков на матчах ведутся переговоры о показе игр на федеральных телеканалах.

"Вопрос показа матчей на других каналах даже не обсуждался - это невозможно, существует контракт, - сказал Гордеев. - Об этом речи даже не идет, у нас есть все возможности. Вопросы от клубов - некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции".

Ранее Гордеев сообщил ТАСС, что "Матч ТВ" предложил РПЛ показать оставшиеся матчи чемпионата России сезона-2019/20 бесплатно.

РПЛ заключила контракт с "Матч ТВ" в июле 2018 года на четыре года. Большинство матчей чемпионата страны нынешнего сезона показывает канал субхолдинга "Матч" "Матч Премьер". Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре.