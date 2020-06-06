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Футбол в Германии

Тренер ФК "Байер" Бош назвал заслуженным поражение от "Баварии"

Мюнхенцы победили в гостях со счетом 4:2
Главный тренер "Байера" Петер Бош EPA-EFE/MATTHIAS HANGST / POOL DFL
Описание
Главный тренер "Байера" Петер Бош
© EPA-EFE/MATTHIAS HANGST / POOL DFL

ТАСС, 6 июня. "Бавария" заслуженно обыграла "Байер" в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Такое мнение высказал главный тренер "Байера" Петер Бош, комментарий которого приводит пресс-служба леверкузенского клуба.

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В субботу "Бавария" в гостях обыграла "Байер" со счетом 4:2.

"Бавария" сегодня была лучше нас, поэтому мы заслуженно проиграли, - отметил Бош. - Мы сегодня предстали не в лучшем виде, и это было связано не только с силой "Баварии", но и с нашей игрой - мы совершили слишком много ошибок. Если не все из 11 игроков на поле находятся в отличной форме, то сложно побеждать. Сегодня мы были недостаточно смелы и допустили много простых ошибок, этого нельзя допускать в матчах против "Баварии", тем более, если хочешь победить".

"Бавария" одержала девятую победу подряд, мюнхенский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 70 очков после 30 игр. "Байер" занимает пятое место с 56 очками после 30 матчей.

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