Тренер ФК "Байер" Бош назвал заслуженным поражение от "Баварии"

В субботу "Бавария" в гостях обыграла "Байер" со счетом 4:2.

"Бавария" сегодня была лучше нас, поэтому мы заслуженно проиграли, - отметил Бош. - Мы сегодня предстали не в лучшем виде, и это было связано не только с силой "Баварии", но и с нашей игрой - мы совершили слишком много ошибок. Если не все из 11 игроков на поле находятся в отличной форме, то сложно побеждать. Сегодня мы были недостаточно смелы и допустили много простых ошибок, этого нельзя допускать в матчах против "Баварии", тем более, если хочешь победить".

"Бавария" одержала девятую победу подряд, мюнхенский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 70 очков после 30 игр. "Байер" занимает пятое место с 56 очками после 30 матчей.