Тренер "Баварии" Флик назвал выступление футболистов его команды в 2020 году впечатляющим

В субботу "Бавария" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 4:2. При этом в начале встречи мюнхенцы уступали в счете, пропустив гол на 10-й минуте. Однако уже в первом тайме футболисты "Баварии" смогли отыграться и выйти вперед, уйдя на перерыв при счет 3:1.

"Футбол - это победы в матчах, и мы показываем впечатляющую игру в 2020 году, - отметил Флик. - После некоторых проблем в начале встречи, которые справедливо привели к счету 0:1, мы смогли вернуться в игру. Это показывает наше отношение к делу и наш менталитет. Даже хорошо, что мы в какой-то момент отставали, потому что команда смогла подняться".

"Бавария" одержала девятую победу подряд. Последнее поражение в чемпионате Германии команда из Мюнхена потерпела 7 декабря в матче 14-го тура, уступив в гостях "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. "Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 70 очков после 30 игр.

В 2020 году "Бавария" провела 16 матчей во всех турнирах, выиграв 15 из них и один раз сыграв вничью - в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (0:0). Мюнхенский клуб продолжает участие в приостановленной из-за пандемии Лиги чемпионов - в первом матче 1/8 финала "Бавария" в гостях оказалась сильнее лондонского "Челси" (3:0). Также подопечным Флика 10 июня дома предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии против "Айнтрахта" из Франкфурта.