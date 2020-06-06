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Футбол в Германии

Гол Эмре Джана принес дортмундской "Боруссии" победу над "Гертой" в чемпионате Германии

Встреча завершилась со счетом 1:0, "Боруссия" занимает второе место в таблице
Футболисты "Боруссии" EPA-EFE/LARS BARON
Описание
Футболисты "Боруссии"
© EPA-EFE/LARS BARON

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" дома обыграла берлинскую "Герту" со счетом 1:0 в матче 30-го тура чемпионата Германии.

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Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Эмре Джан на 58-й минуте. При этом из-за травм и дисквалификаций игроков "Боруссии" Джан располагался на месте центрального защитника. Для футболиста этот мяч стал вторым за германский клуб. Зимой Джан перешел в "Боруссию" из итальянского "Ювентуса".

"Герта" потерпела первое поражение в чемпионате Германии после возобновления турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 30 игр, отставая от лидера турнира мюнхенской "Баварии" на 7 очков. "Герта" находится на девятой позиции, имея 38 очков после 30 матчей. В следующем туре 13 июня дортмундцы в гостях сыграют с "Фортуной" из Дюссельдорфа, берлинцы в этот же день дома "Айнтрахт" из Франкфурта.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария30224490-3070
2Боруссия Д30196581-3563
3Лейпциг301611375:3259
4Боруссия М30175857-3656
5Байер30175856-4056
6Хоффенхайм301271142-5043
7Вольфсбург29119941-3642
8Фрайбург301181139-4141
9Герта301081243:5138
10Шальке299101034-4637
11Айнтрахт Ф301051549-5535
12Кельн291041546-5634
13Аугсбург29871440-5631
14Унион29941634-5231
15Майнц30941739-6231
16Фортуна306101433-6028
17Вердер29671630-6225
18Падерборн30481833-6220

 

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