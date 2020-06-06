Гол Эмре Джана принес дортмундской "Боруссии" победу над "Гертой" в чемпионате Германии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" дома обыграла берлинскую "Герту" со счетом 1:0 в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Эмре Джан на 58-й минуте. При этом из-за травм и дисквалификаций игроков "Боруссии" Джан располагался на месте центрального защитника. Для футболиста этот мяч стал вторым за германский клуб. Зимой Джан перешел в "Боруссию" из итальянского "Ювентуса".
"Герта" потерпела первое поражение в чемпионате Германии после возобновления турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 30 игр, отставая от лидера турнира мюнхенской "Баварии" на 7 очков. "Герта" находится на девятой позиции, имея 38 очков после 30 матчей. В следующем туре 13 июня дортмундцы в гостях сыграют с "Фортуной" из Дюссельдорфа, берлинцы в этот же день дома "Айнтрахт" из Франкфурта.
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|30
|22
|4
|4
|90-30
|70
|2
|Боруссия Д
|30
|19
|6
|5
|81-35
|63
|3
|Лейпциг
|30
|16
|11
|3
|75:32
|59
|4
|Боруссия М
|30
|17
|5
|8
|57-36
|56
|5
|Байер
|30
|17
|5
|8
|56-40
|56
|6
|Хоффенхайм
|30
|12
|7
|11
|42-50
|43
|7
|Вольфсбург
|29
|11
|9
|9
|41-36
|42
|8
|Фрайбург
|30
|11
|8
|11
|39-41
|41
|9
|Герта
|30
|10
|8
|12
|43:51
|38
|10
|Шальке
|29
|9
|10
|10
|34-46
|37
|11
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|5
|15
|49-55
|35
|12
|Кельн
|29
|10
|4
|15
|46-56
|34
|13
|Аугсбург
|29
|8
|7
|14
|40-56
|31
|14
|Унион
|29
|9
|4
|16
|34-52
|31
|15
|Майнц
|30
|9
|4
|17
|39-62
|31
|16
|Фортуна
|30
|6
|10
|14
|33-60
|28
|17
|Вердер
|29
|6
|7
|16
|30-62
|25
|18
|Падерборн
|30
|4
|8
|18
|33-62
|20