Гол Эмре Джана принес дортмундской "Боруссии" победу над "Гертой" в чемпионате Германии

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Эмре Джан на 58-й минуте. При этом из-за травм и дисквалификаций игроков "Боруссии" Джан располагался на месте центрального защитника. Для футболиста этот мяч стал вторым за германский клуб. Зимой Джан перешел в "Боруссию" из итальянского "Ювентуса".

"Герта" потерпела первое поражение в чемпионате Германии после возобновления турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 30 игр, отставая от лидера турнира мюнхенской "Баварии" на 7 очков. "Герта" находится на девятой позиции, имея 38 очков после 30 матчей. В следующем туре 13 июня дортмундцы в гостях сыграют с "Фортуной" из Дюссельдорфа, берлинцы в этот же день дома "Айнтрахт" из Франкфурта.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.