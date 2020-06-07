Малкин включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ по версии Hockey Writers

ТАСС, 7 июня. Российский нападающий "Питтсбруга" Евгений Малкин включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии Hockey Writers. Об этом сообщается на сайте портала.

Малкин занял четвертое место в рейтинге. Первую позицию в списке занял партнер россиянина по "Питтсбургу" канадец Сидни Кросби, следом расположились его соотечественники Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") и Патрис Бержерон ("Бостон"). Замкнул пятерку лучших канадец Стивен Стэмкос ("Тампа").

Малкин провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 шайб + 660 голевых передач). Вместе с "Питтсбургом" он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Малкин является обладателем "Колдер Трофи" (2007), "Конн Смайт Трофи" (2009), "Арт Росс Трофи" (2009, 2012), "Харт Трофи" (2012). Также на счету 33-летнего нападающего две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.