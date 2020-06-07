"Вольфсбург" впервые с 2015 года обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии

Единственный гол в матче на 82-й минуте забил нидерландский форвард гостей Ваут Вегхорст. Для него этот мяч стал 12-м в нынешнем чемпионате.

ТАСС, 7 июня. "Вольфсбург" победил бременский "Вердер" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

До этого матча "Вердер" не проигрывал "Вольфсбургу" в восьми играх подряд в чемпионатах Германии - шесть побед и две ничьих. Последний раз "Вольфсбург" выиграл у бременцев 21 ноября 2015 года (6:0).

"Вольфсбург" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков после 30 матчей. "Вердер" находится на 17-й позиции, набрав 25 очков после 30 игр. В следующем туре "Вольфсбург" 13 июня дома примет "Фрайбург", в этот же день "Вердер" в гостях сыграет с "Падерборном".

Позднее в субботу "Унион" встретится с "Шальке", а "Аугсбург" сыграет с "Кельном".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.