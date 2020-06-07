"Вольфсбург" впервые с 2015 года обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии

ТАСС, 7 июня. "Вольфсбург" победил бременский "Вердер" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
Единственный гол в матче на 82-й минуте забил нидерландский форвард гостей Ваут Вегхорст. Для него этот мяч стал 12-м в нынешнем чемпионате.
До этого матча "Вердер" не проигрывал "Вольфсбургу" в восьми играх подряд в чемпионатах Германии - шесть побед и две ничьих. Последний раз "Вольфсбург" выиграл у бременцев 21 ноября 2015 года (6:0).
"Вольфсбург" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков после 30 матчей. "Вердер" находится на 17-й позиции, набрав 25 очков после 30 игр. В следующем туре "Вольфсбург" 13 июня дома примет "Фрайбург", в этот же день "Вердер" в гостях сыграет с "Падерборном".
Позднее в субботу "Унион" встретится с "Шальке", а "Аугсбург" сыграет с "Кельном".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|30
|22
|4
|4
|90-30
|70
|2
|Боруссия Д
|30
|19
|6
|5
|81-35
|63
|3
|Лейпциг
|30
|16
|11
|3
|75:32
|59
|4
|Боруссия М
|30
|17
|5
|8
|57-36
|56
|5
|Байер
|30
|17
|5
|8
|56-40
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|12
|9
|9
|42-36
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|12
|7
|11
|42-50
|43
|8
|Фрайбург
|30
|11
|8
|11
|39-41
|41
|9
|Герта
|30
|10
|8
|12
|43:51
|38
|10
|Шальке
|29
|9
|10
|10
|34-46
|37
|11
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|5
|15
|49-55
|35
|12
|Кельн
|29
|10
|4
|15
|46-56
|34
|13
|Аугсбург
|29
|8
|7
|14
|40-56
|31
|14
|Унион
|29
|9
|4
|16
|34-52
|31
|15
|Майнц
|30
|9
|4
|17
|39-62
|31
|16
|Фортуна
|30
|6
|10
|14
|33-60
|28
|17
|Вердер
|30
|6
|7
|17
|30-63
|25
|18
|Падерборн
|30
|4
|8
|18
|33-62
|20