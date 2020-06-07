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Футбол в Германии

"Вольфсбург" впервые с 2015 года обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии

Встреча завершилась со счетом 1:0
Описание
© EPA-EFE/PATRIK STOLLARZ

ТАСС, 7 июня. "Вольфсбург" победил бременский "Вердер" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

Единственный гол в матче на 82-й минуте забил нидерландский форвард гостей Ваут Вегхорст. Для него этот мяч стал 12-м в нынешнем чемпионате.

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До этого матча "Вердер" не проигрывал "Вольфсбургу" в восьми играх подряд в чемпионатах Германии - шесть побед и две ничьих. Последний раз "Вольфсбург" выиграл у бременцев 21 ноября 2015 года (6:0).

"Вольфсбург" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков после 30 матчей. "Вердер" находится на 17-й позиции, набрав 25 очков после 30 игр. В следующем туре "Вольфсбург" 13 июня дома примет "Фрайбург", в этот же день "Вердер" в гостях сыграет с "Падерборном".

Позднее в субботу "Унион" встретится с "Шальке", а "Аугсбург" сыграет с "Кельном".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария30224490-3070
2Боруссия Д30196581-3563
3Лейпциг301611375:3259
4Боруссия М30175857-3656
5Байер30175856-4056
6Вольфсбург30129942-3645
7Хоффенхайм301271142-5043
8Фрайбург301181139-4141
9Герта301081243:5138
10Шальке299101034-4637
11Айнтрахт Ф301051549-5535
12Кельн291041546-5634
13Аугсбург29871440-5631
14Унион29941634-5231
15Майнц30941739-6231
16Фортуна306101433-6028
17Вердер30671730-6325
18Падерборн30481833-6220
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