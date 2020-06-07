Футболист "Спартака" Бакаев заявил, что успеет набрать форму к возобновлению РПЛ

В воскресенье Бакаев прибыл на базу "Спартака" в подмосковную Тарасовку, где провел первые индивидуальные тренировки после выздоровления. 21 мая он сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого футболист находился на домашнем карантине. На этой неделе полузащитник сдал еще два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

"Встретили [в Тарасовке] очень хорошо, видно было, что все рады меня видеть, - отметил Бакаев. - Состояние у меня прекрасное, так что не бойтесь того, что я не буду в форме перед Тулой (первый официальный матч после паузы "Спартаку" предстоит провести против "Арсенала" - прим. ТАСС). Сейчас была достаточно интенсивная тренировка. Кто бы что ни говорил, я буду в хорошей форме".

Бакаев отметил, что новость о заражении коронавирусом его сильно расстроила. "Это было что-то с чем-то, было такое разочарование, как будто в яму упал, но хорошо, что меня поддержали партнеры, тренеры, родители и друзья - поэтому я легче все перенес. Теперь я понимаю, что нужно всех слушать - родителей, доктора, хотя я берег себя - не гулял, но как-то я подцепил это. Теперь буду еще внимательнее", - добавил Бакаев.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате красно-белые проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня.