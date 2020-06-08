Футболист "Ювентуса" Дибала заявил, что еще не восстановился полностью от коронавируса

ТАСС, 8 июня. Футболист итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала, перенесший заражение коронавирусом, еще не готов к тренировкам на сто процентов. Комментарий нападающего приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

21 марта Дибала написал в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат. 6 мая пресс-служба туринского клуба сообщила, что аргентинец выздоровел. За это время четыре теста игрока дали положительный результат.

"У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я еще не восстановился на сто процентов, но уже довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, сезон возобновляется, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего", - сказал он.

Дибала выступает за "Ювентус" с лета 2015 года, куда он перешел из "Палермо". В составе туринского клуба нападающий провел 216 матчей и забил 91 мяч. Дибала четыре раза выигрывал трофей чемпионата Италии, три раза становился обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. За сборную Аргентины футболист провел 29 матчей и забил два мяча.

"Ювентус" и "Милан" проведут ответный полуфинальный матч Кубка Италии 12 июня. Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч).