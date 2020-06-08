Глава ФТАР Агапитов заявил, что не чувствует полной поддержки регионов в борьбе с допингом

"Коррупция, манипуляция с правилами, мошенничество и кумовство в итоге стали частью подавляющего большинства национальных федераций во всем мире. А в нашем случае это касается некоторых региональных федераций и личностей. Именно они сегодня не поддерживают и противятся новой политике и курсу ФТАР, которые заключаются в искоренении допинга, отсутствии двойных стандартов, установлении дисциплины, порядка и спортивного принципа", - говорится в заявлении.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ряд региональных федераций противятся политике руководства Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), направленной на искоренение допинга и восстановление спортивных принципов отбора. Об этом заявил в предоставленном ТАСС обращении к своим российским коллегам президент ФТАР Максим Агапитов.

"Именно они не желают грести вместе со всеми в лодке с именем ФТАР, создавая свои альтернативные федерации, движения и группы. Именно они дурачат, морочат голову и обманывают людей в своих личных интересах, брызгая слюной на Федерацию тяжелой атлетики России, которой в этом году исполняется 135 лет. Их оружие - лжесвидетельство, обман, клевета, распространение сплетен и козни", - считает Агапитов.

4 июня независимая комиссия Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), заявила о масштабной коррупции в организации во времена, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Речь идет в том числе и о покрытии допинговых нарушений. Агапитов, ставший членом исполкома IWF в конце мая 2017 года, является одним из тех, кто на протяжении нескольких лет своими выступлениями пытался привлечь внимание международной общественности к проблемам порочного управления в международной федерации и диктатуре Аяна.

"Необходимо в срочном порядке составить календарь соревнований и, конечно же, модернизировать антидопинговую систему и правила. Все вопросы, поднятые мной, продолжают игнорироваться. Надеюсь, доклад Макларена вынудит временного президента и исполком сделать реальные фундаментальные изменения, а не создавать видимость", - говорится в заявлении.

"Призываю всех тех, кто заблуждался, был обманут или не находил в себе сил противостоять старой системе IWF или ФТАР, прекратить свои глупые и необоснованные выпады, объединить наши усилия в интересах Федерации тяжелой атлетики России и помочь IWF. Добро пожаловать на борт корабля с гордым названием ФТАР", - сказал Агапитов.