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Летние олимпийские виды спорта

Мужская и женская сборные России по тяжелой атлетике отказались от июньских сборов

По словам главного тренера мужской национальной команды Олега Писаревского, перенос сборов на июль не должен помешать подготовке к чемпионатам России и Европы
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мужская и женская команды России приняли решение отказаться от проведения июньского сбора в Рузе, чтобы не подвергать спортсменов риску заражения коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский.

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"Первоначально планировалось начать сбор в Рузе 7 июня, однако затем было принято решение отказаться от него, - сообщил Писаревский. - Мы руководствовались, прежде всего, заботой о здоровье спортсменов, которых не хотим лишний раз подвергать риску заражения коронавирусом. Решение об отказе от июньских сборов было принято совместно Федерацией тяжелой атлетики России и главными тренерами мужской и женской сборных".

"Перенос сборов на июль не должен особо помешать подготовке к чемпионатам России и Европы, которые ранее были перенесены по срокам. Мы успеем до этого времени провести три сбора", - добавил он.

Ранее о намерении провести сборы в июле сообщили сборные команды по биатлону, легкой атлетике и фехтованию.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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Летние олимпийские виды спорта
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