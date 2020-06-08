Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Иванюк отправил заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк отправил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Как сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, вместе с Иванюком также отправили заявки Полина Миллер, Аксана Гатауллина и Алексей Федоров.
Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250. В середине мая свои заявки отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также серебряный призер чемпионата мира 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).
"Заявки на получение нейтрального статуса отправили Илья Иванюк, Полина Миллер, Аксана Гатауллина и Алексей Федоров", - сказал Воронков.
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.
27-летний Иванюк в августе 2018 года выиграл бронзу чемпионата Европы в Берлине, на Европейских играх - 2019 он завоевал серебро в личном турнире. 19-летние Миллер и Гатауллина стали победительницами юниорского европейского первенства 2019 года (до 20 лет) в беге на 400 метров и прыжках с шестом соответственно. 29-летний Федоров - бронзовый призер чемпионата Европы - 2014 в тройном прыжке.