Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Иванюк отправил заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк отправил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Как сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, вместе с Иванюком также отправили заявки Полина Миллер, Аксана Гатауллина и Алексей Федоров.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250. В середине мая свои заявки отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также серебряный призер чемпионата мира 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).